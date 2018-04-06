Сезон атлантических ураганов в 2018г снова будет интенсивнее обычного

Штормовая активность в Атлантике в 2018 году, как и в 2017 году, будет выше долгосрочных средних показателей, прогнозируют эксперты Университета штата Колорадо (CSU), который публикует такие материалы уже 35 лет.

При этом метеорологи рассчитывают, что на этот раз обойдется без столь масштабных и разрушительных ураганов, как в прошлом году, который был рекордным по многим параметрам.

По оценкам CSU, над Атлантическим океаном в предстоящем сезоне сформируются 14 тропических систем, которые получат собственное имя, то есть могут оказать существенное влияние на погодные условия, сельское хозяйство и рынки энергоносителей. Половина из них (семь) могут быть признаны ураганами.

В трех случаях ожидается скорость ветра не менее 111 миль в час (179 км/ч или почти 50 м/с), что соответствует категории 3 и выше по шкале Саффира-Симпсона, всего таких категорий пять.

Вероятность того, что хотя бы один серьезный ураган достигнет побережья США, оценивается в 63%. "Как и всегда, хотим напомнить жителям прибрежных регионов, что для них достаточного одного урагана, достигшего суши, чтобы считать сезон активным. Им следует одинаково готовиться к каждому сезону, какую бы активность не прогнозировали", - говорится в докладе.

Однако подготовка к урагану - дело затратное, а наиболее уязвимыми являются регионы Атлантического побережья США со сравнительно низким (в рамках страны) подушевым доходом. По оценкам Fox Business, такие расходы могут составить около $5 тыс. на семью, даже если не считать стоимость страхования и укрепления жилища.

Некоторые регионы США и часть стран Карибского бассейна все еще продолжают восстановление после прошлогодних разрушительных штормов.

По данным Munich Re, убытки от сезона ураганов в 2017 году стали максимальными за все время наблюдений - $215 млрд, из них застрахованы менее 43% - $92 млрд.

Наиболее существенный ущерб экономике в 2017 году нанес ураган "Харви", который достиг побережья Техаса в августе. Munich Re оценивает совокупные экономические потери от "Харви" в $85 млрд, за всю историю наблюдений по этому показателю он уступает лишь урагану "Катрина".

Однако из-за низкой доли застрахованного имущества в регионе распространения "Харви" убытки страховщиков составили около $30 млрд. Для страховщиков самым дорогостоящим оказался сентябрьский ураган "Ирма" - страховые выплаты превысили $32 млрд при общем экономическом ущербе порядка $67 млрд.

В среднем за 30 лет с 1981 по 2010 год включительно над Атлантикой формировалось 12 "именных" штормов и 6 ураганов (из них половина не ниже категории 3) в год. Сезон официально длится с 1 июня по 30 ноября, хотя может выходить за эти рамки, наиболее разрушительные ураганы обычно наблюдаются с 20 августа до начала октября.

В 2016 году CSU прогнозировал 15 ураганов на сезон, и его ожидания оправдались. В 2017 году прогноз предполагал не более 9 ураганов, но их оказалось 10, в том числе шесть из них относились к категории 3 и выше по шкале Саффира-Симпсона.