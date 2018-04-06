Суд оставил в силе приговор пособнику Гиркина Куприяну, действовавшему в составе "ДНР" в 2014 году

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор (5 лет лишения свободы) гражданину Украины Дмитрию Куприяну, являвшемуся пособником так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, по результатам судебного рассмотрения материалов уголовного производства по обвинению Д.Киприяна суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Он обвинялся в том, что с июня по сентябрь 2014 года, находясь на территории Донецкой области, контролированной террористической организацией "ДНР", разделяя политические взгляды членов "ДНР", стал членом этой террористической организации. "Занимая должность так называемого "начальника службы тыла "ДНР" и следуя указаниям так называемого "министра обороны ДНР", гражданина Российской Федерации И.Гиркина, принимал активное участие в деятельности указанной террористической организации, а также способствовал ее деятельности", - добавила пресс-служба.

Приговор суда оставлен в силе постановлением Апелляционного суда Киева от 4 апреля 2018 года.