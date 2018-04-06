События

13:39 06.04.2018

Суд оставил в силе приговор пособнику Гиркина Куприяну, действовавшему в составе "ДНР" в 2014 году

Суд оставил в силе приговор пособнику Гиркина Куприяну, действовавшему в составе "ДНР" в 2014 году

Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор (5 лет лишения свободы) гражданину Украины Дмитрию Куприяну, являвшемуся пособником так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, по результатам судебного рассмотрения материалов уголовного производства по обвинению Д.Киприяна суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Он обвинялся в том, что с июня по сентябрь 2014 года, находясь на территории Донецкой области, контролированной террористической организацией "ДНР", разделяя политические взгляды членов "ДНР", стал членом этой террористической организации. "Занимая должность так называемого "начальника службы тыла "ДНР" и следуя указаниям так называемого "министра обороны ДНР", гражданина Российской Федерации И.Гиркина, принимал активное участие в деятельности указанной террористической организации, а также способствовал ее деятельности", - добавила пресс-служба.

Приговор суда оставлен в силе постановлением Апелляционного суда Киева от 4 апреля 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд оставил в силе приговор российскому военному Агееву

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения

Капитана "Норда" отпустили на поруки адвоката, суд по мере пресечения состоится в пятницу

В Киевской области осужден командир и пилот самолета, по вине которых произошла авиакатастрофа

Суд освободил капитана крымского сейнера "Норд" до основного разбирательства по делу

Активист Бубенчик подозревается в посягательстве на жизнь правоохранителей и в незаконном обращении с оружием

Суд будет "строго реагировать" в случае неявки адвокатов Януковича на дебаты по делу о госизмене 25-26 апреля

Суд разрешил допросить Добкина по делу о госизмене Януковича

Гособвинение отозвало ходатайство об аресте Бубенчика, ему будет вручено новое подозрение

По мнению следствия, Бубенчик в 2014 стрелял в правоохранителей без крайней необходимости

ПОСЛЕДНЕЕ

КПВВ "Станица Луганская" на Пасху будет работать в штатном режиме

Сезон атлантических ураганов в 2018г снова будет интенсивнее обычного

В Киеве в Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

Кабмин утвердил порядок разработки плана управления рисками затопления в Украине

В Донецкой области украинским правоохранителям сдался командир расчета боевиков

КПВВ в зоне АТО на Пасху будут работать в штатном режиме, для жителей приграничья временно упростят пропуск

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

На Пасху ожидается холодная ночь и теплый день

В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена

Проверка Савченко на полиграфе не имеет нормативного обоснования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА