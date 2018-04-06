События

12:59 06.04.2018

В Киеве в Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

В Киеве в Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

В ночь из 7 на 8 апреля 2018 года метрополитен в Киеве будет работать на один час дольше, а начнет работу 8 апреля 2018 года на час раньше, сообщает Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации

Также 7 апреля на один час будет продлена работа наземного пассажирского транспорта общего пользования, а 8 апреля она начнется на час раньше. "Перевозки будут осуществляться существующими маршрутами, которые проходят около станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метро", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о трамваях №№1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29 и 33, троллейбусах №№3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45 и 50, автобусах №№18, 20, 21, 33, 37, 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115, маршрутных такси №№150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 500, 502, 530, 537, 548 и 550.

Также в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года будет продлена работа обеих линий скоростного трамвая – до 2:30 на Троещине и до 2:15 на Борщаговке, начнут работу они в 4:00, а также фуникулера, который ночью 8 апреля будет работать до 1:00 и откроется уже в 5:00.

Также с 5:00 до 10: 00 8 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит около мест проведения богослужений.

Также в случае перекрытия движения транспорта по четной стороне ул.Оноре де Бальзака на участке от ул.Каштановая до ул.Теодора Драйзера на жилмассиве Троещина маршрут следования автобусов №№ 21 и 73 на этом участке может быть изменен.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

В Киеве ограничили движение транспорта со стороны ул. Вадима Гетьмана

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года

Мэр Киева поручил обследовать все ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

Специалист отдела торговли из департамента промышленности КГГА погорела на взятке

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

На проспекте Палладина расширят проезжую часть и обустроят велосипедные дорожки

В Киеве в субботу может выпасть до 17см снега, возможны сбои в движении транспорта – КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил порядок разработки плана управления рисками затопления в Украине

В Донецкой области украинским правоохранителям сдался командир расчета боевиков

КПВВ в зоне АТО на Пасху будут работать в штатном режиме, для жителей приграничья временно упростят пропуск

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

На Пасху ожидается холодная ночь и теплый день

В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена

Проверка Савченко на полиграфе не имеет нормативного обоснования

Суд оставил в силе приговор российскому военному Агееву

Админпротоколы в отношении членов экипажа сейнера "Норд" рассмотрят в суде Мариуполя

В пасхальную ночь правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тыс правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА