События

12:52 06.04.2018

Кабмин утвердил порядок разработки плана управления рисками затопления в Украине

Кабмин утвердил порядок разработки плана управления рисками затопления в Украине

Кабинет министров Украины утвердил порядок разработки плана управления рисками затопления.

Это определено постановлением правительства №247 от 4 апреля.

В частности, документом определен механизм разработки и примерная структура плана управления рисками затопления для отдельных территорий в пределах районов речных бассейнов, которые имеют высокий риск затопления.

Данный план управления разрабатывается Государственной службой по чрезвычайным ситуациям вместе с Министерством экологии и природных ресурсов, Госводагентством, другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти и согласовывается с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, на территории которых существует высокий риск затопления, и утверждается правительством.

План управления должен включать: цели управления рисками затопления; комплекс мероприятий и последовательность их выполнения; для трансграничных районов речных бассейнов - анализ затрат и экономических выгод; оценку состояния выполнения плана.

Согласно документу, разработанный проект плана управления в установленном порядке должен быть подан Министерством внутренних дел на утверждение в Кабмин не позднее 1 августа 2022 года.

Отмечается, что реализация решения будет способствовать уменьшению потенциального негативного влияния затоплений на жизнедеятельность человека, окружающую среду, культурное наследие и хозяйственную деятельность.

В сопроводительной информации к документу указано, что негативные последствия от наводнений и паводков проявляются на 27% территории Украины (165 тыс. кв. км), где проживает почти треть населения страны.

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