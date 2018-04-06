События

12:44 06.04.2018

В Донецкой области украинским правоохранителям сдался командир расчета боевиков

В Донецкой области командир минометного расчета боевиков сдался правоохранителям Бахмута.

Как сообщил сайт Национальной полиции Донецкой области в четверг утром, 23-летний мужчина пополнил ряды боевиков в 2015 году, оставив в Славянске жену с годовалым ребенком.

"Наемник поехал в оккупированное Енакиево, где его назначили на должность командира минометного расчета. По словам боевика, он занимался в военной части ремонтом электрики, хозяйственными делами. Уже через полгода новобранец разочаровался в идеях "ДНР", - отмечается в сообщении.

Мужчина сдался правоохранителям Бахмута в конце марта.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Только после того, как пройдет проверка и материалы дела будут направлены в суд, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

По информации полиции, за последние 10 дней это уже пятый боевик, который сдался правоохранителям Бахмута, и седьмой по области.

В полиции напомнили, что согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Для этого нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 или заполнить форму на сайте "Стоптерроризм".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Бахмутском районе обнаружено тело мужчины в военной форме без документов

Под Бахмутом на растяжке подорвалась местная жительница

Порошенко открыл в Бахмуте общежитие для Горловского института иностранных языков

В НАПК критикуют решение суда по мэру Бахмута

В Бахмуте полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу противника

Полиция устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений жителями Бахмута в ходе конфликта с участниками блокады

В школьной столовой Бахмута отравилось 60 детей

Автобус с полусотней пассажиров перевернулся под Бахмутом, семеро обратились к медикам

По факту конфликта на блокпосту в Бахмуте продолжается проверка, дело не возбуждалось

Полицейский заявляет, что на блок-посту его ударил нардеп-участник блокады ж/д переезда в Бахмуте

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве в Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

Кабмин утвердил порядок разработки плана управления рисками затопления в Украине

КПВВ в зоне АТО на Пасху будут работать в штатном режиме, для жителей приграничья временно упростят пропуск

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

На Пасху ожидается холодная ночь и теплый день

В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена

Проверка Савченко на полиграфе не имеет нормативного обоснования

Суд оставил в силе приговор российскому военному Агееву

Админпротоколы в отношении членов экипажа сейнера "Норд" рассмотрят в суде Мариуполя

В пасхальную ночь правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тыс правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА