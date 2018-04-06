КПВВ в зоне АТО на Пасху будут работать в штатном режиме, для жителей приграничья временно упростят пропуск

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения АТО на Донбассе в пасхальные праздники будут работать в штатном режиме, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Все КПВВ будут работать в штатном режиме. Все усилия будут направлены на быстрое оформление людей, при этом также на соблюдение уровня безопасности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

О.Слободян уточнил, что в случае необходимости будет рассматриваться вопрос увеличения часов работы КПВВ, однако по состоянию на данный момент такой необходимости нет.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, пограничники определили основные пункты пропуска, где ожидается увеличение пассажиро-транспортного движения. На этих направлениях задействуют дополнительные наряды и создадут дополнительные рабочие места. Для ускорения процедур пересечения границы обеспечено непрерывное функционирование "зеленых коридоров", определены дополнительные полосы движения для людей и транспортных средств.

Кроме того, проработан вопрос временного упрощенного пропуска граждан, проживающих в пределах поселковых советов приграничных районов, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью и Молдовой.

"В настоящее время для пропуска жителей приграничья в период с 7 по 9 и 15-16 апреля определены места упрощенного пропуска граждан, которые будут действовать в том числе на отдельных направлениях вне пунктов пропуска или во временно функционирующих пунктах пропуска. В отдельных определенных местах оформления данной категории граждан будет осуществляться в светлое время суток, а в международных и межгосударственных пунктах пропуска - в период их работы", - информирует пресс-служба.

К осуществлению пропускных операций в случае необходимости будут привлекаться представители правоохранительных органов, фискальной службы и органов местной власти.