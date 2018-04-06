События

12:39 06.04.2018

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

Прокурорско-следственные группы, сформированные из состава управления Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений на временно оккупированных территориях, сотрудников Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины, задокументировали за период с мая 2017 года в зоне проведения АТО гибель 32-х и ранение 25 человек в результате обстрелов противником.

"С мая прошлого года прокурорско-следственными группами совместно с военнослужащими Вооруженных сил проведено более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов. Допрошено более трехсот свидетелей и потерпевших. Кроме того, следственными группами задокументированы гибель 32-х и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке" в пятницу.

Кроме того, согласно данным прокурорско-следственных групп, повреждены и разрушены 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств.

"Досудебным расследованием установлена причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек. Одним из подозреваемых является генерал российской армии", - также указано в сообщении.

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