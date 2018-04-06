События

12:19 06.04.2018

В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена

В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена

В ночь на пятницу в Киеве на территории муниципальной академии по ул.Жилянская, 69 в Голосеевском районе возник пожар, распространившийся на деревянное здание храма, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Информация о пожаре поступила спасателям 6 апреля в 00:12. "На территории академии горел мусор на площади 4 кв м с последующим распространением огня на рядом расположенную деревянную церковь. Спасатели сразу же приступили к гашению пожара. Уже в 00:23 бойцы локализовали воспламенение, а в 00:29 – ликвидировали", - говорится в сообщении.

В результате пожара огнем повреждена внешняя стена церкви на площади 3 кв м.

"К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара и убытки теперь устанавливаются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин назначил замглавы ГСЧС Ильченко

В киевском универмаге "Украина" спасатели провели учения по ликвидации пожара в детской комнате

Несколько десятков домохозяйств остаются подтопленными в ряде областей

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильном ветре

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

Железнодорожники вместе с ГСЧС готовятся к весеннему паводку

Украинский пиротехник пострадал близ Донецкой фильтровальной станции при взрыве неизвестного предмета – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве в Пасхальную ночь продлят работу общественного транспорта

Кабмин утвердил порядок разработки плана управления рисками затопления в Украине

В Донецкой области украинским правоохранителям сдался командир расчета боевиков

КПВВ в зоне АТО на Пасху будут работать в штатном режиме, для жителей приграничья временно упростят пропуск

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

На Пасху ожидается холодная ночь и теплый день

Проверка Савченко на полиграфе не имеет нормативного обоснования

Суд оставил в силе приговор российскому военному Агееву

Админпротоколы в отношении членов экипажа сейнера "Норд" рассмотрят в суде Мариуполя

В пасхальную ночь правопорядок в Украине будут обеспечивать более 21 тыс правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА