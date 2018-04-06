Проверка Савченко на полиграфе не имеет нормативного обоснования

Дача показаний находящейся под арестом народным депутатом Надеждой Савченко с использованием полиграфа не имеет нормативного обоснования, считает руководить практики уголовного права юридической фирмы Integrites Владимир Рудниченко.

"Согласно украинскому законодательству, данные на полиграфе показания, точнее, данные самого полиграфа относительно степени их правдивости, не могут быть доказательствами. То есть, даже если полиграфолог будет утверждать, что подозреваемая сообщила неправду, ее показания все равно будут оцениваться", - отметил В.Рудниченко.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что суд обязан непосредственно исследовать любые показания, поэтому показания подозреваемого, данные на стадии досудебного расследования, могут измениться до суда, и во внимание будут приниматься только данные, представленные непосредственно в суде.

Комментируя информацию об отказе Н.Савченко давать показания на полиграфе в связи с тем, что ей не дали ознакомиться с материалами досудебного расследования, юрист отметил, что подозреваемый имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного производства, кроме документов, связанных с обеспечением безопасности лиц участвовавших уголовном производстве.

"Исходя из изложенного, если СБУ нарушает закон в части права на ознакомление, то позиция Савченко отвечает реализации ее права на защиту", - считает В.Рудниченко.

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

5 апреля сестра Н.Савченко Вера Савченко сообщила, что депутат в четверг не проходила психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, поскольку не согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела. По ее словам ситуация прояснится через несколько дней.

Позже адвокат Н.Савченко Дмитрий Бугай сообщил, что психофизиологическая экспертиза проводится в два этапа: разговор с психологом и допрос на полиграфе. По его словам, разговор с психологом в четверг состоялся и длился около 40 минут.

В СБУ заявили, что Н.Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа, а требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки до проведения экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. В спецслужбе также напомнили, что еще до извещения о подозрении Н.Савченко неоднократно публично заявляла, что будет давать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства исключительно с использованием полиграфа.