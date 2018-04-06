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10:46 06.04.2018

АМКУ разрешил ПСГ "Ковальская" приобрести контроль над двумя производителями бетона

АМКУ разрешил ПСГ "Ковальская" приобрести контроль над двумя производителями бетона

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "БАУ-Капитал", принадлежащей владельцам Промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская", приобрести контроль над ПАО "Дарницкий завод ЖБК" и ООО "Бетон Сервис" (все – Киев).

Согласно сообщению АМКУ, регулятор разрешил компании приобрести акций ПАО "Дарницкий завод ЖБК" и доли в уставном капитале ООО "Бетон Сервис", обеспечивающего превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.

Как сообщалось, АМКУ в январе 2018 года начал рассмотрение дела о концентрации ПСГ "Ковальская" на украинском рынке бетонных смесей в виде получения контроля компании "БАУ-Капитал" над указанными двумя компаниями.

"БАУ-Капитал" в настоящее время имеет контроль над ПАО "ЗЖК им. Светланы Ковальской", "Бетон Комплекс", "Автобудкомплекс-К", реализующих готовые для использования растворимые бетонные смеси под брендом "Бетон от Ковальской".

ПСГ "Ковальская" основана в 2006 году, осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и железобетонных изделий с 1956 года.

Согласно данным веб-сайта ПСГ, компания как ассоциация объединяет 14 предприятий под брендом "Ковальская": производителей строительных материалов, строительный комплекс, проектную организацию, компанию по обслуживанию жилья, компанию по управлению активами, а также разнопрофильные компании, выступающие заказчиками строительства.

ПАО "Дарницкий завод ЖБК" (до 2010 года – ОАО) создано в 1996 году на базе одноименного завода, введенного в эксплуатацию в 1951 году.

Завод является одним из крупнейших предприятий-производителей железобетонных изделий, стеновых блоков и товарного бетона, для объектов жилого и общественного строительства в Киеве, также занимается выпуском изделий из металла, в т. ч. специфических конструкций для железной дороги, строительства мостов, портов и причалов.

В 2016 году предприятие сократило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 7,5% по сравнению с 2015 годом – до 2,789 млн грн, чистый доход вырос на 18,4% - до 338,508 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, основным акционером ПАО на 8 февраля 2017 года являлась "Хогарт Индастриз Лимитед" (95,8869%, Сейшельские о-ва).

Уставный капитал ПАО "Дарницкий завод ЖБК" на 8 февраля 2018 года составлял 21,704 млн грн.

ООО "Бетон Сервис" создано в 2003 году.

Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО являются Владимир Суруп (0,173%), Александр Пилипенко (0,66%), Николай Суботенко (0,167%), ООО "Цитадель-Реестратор" (99%).

Основным видом деятельности является изготовление изделий из бетона для строительства.

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