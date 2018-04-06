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10:35 06.04.2018

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения

Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребления полномочиями в бытность лидером страны, передает южнокорейский телеканал YTN.

Кроме этого, суд назначил экс-президенту штраф в размере $16,9 млн.

Суд признал 66-летнюю Пак Кын Хе виновной в общей сложности по 16 пунктам обвинения. Прокуратура ранее требовала приговорить экс-президента Пак Пак к 30 годам лишения свободы.

Телеканал отмечает, что экс-президент Южной Кореи не присутствовала в суде во время объявления приговора.

Пак Кын Хе была отстранена от своего поста весной 2017 года, ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, связанным, в том числе, со взяточничеством и разглашением государственных секретов.

В вину Пак Кын Хе вменялись отношения с Чой Сун Силь, с которой она поддерживала дружеские отношения и которой позволяла вмешиваться в государственные дела.

По версии следствия, Чой Сун Силь пользовалась дружбой с президентом для вымогательства денежных средств у различных крупных южнокорейских компаний, в частности, Samsung, Lotte и SK.

В феврале суд Сеула признал Чой Сун Силь виновной во взяточничестве, приговорив ее к 20 годам лишения свободы и к штрафу в размере $16,6 млн. Помимо этого, суд приговорил к 2,5 годам тюремного заключения председателя совета директоров конгломерата Lotte Group Син Дон Бина за дачу взятки Чой Сунн Силь.

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