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10:20 06.04.2018

Американские санкции затронут от 6 до 10 российских олигархов

Американские санкции затронут от 6 до 10 российских олигархов

Важную роль при определении объектов американских санкций из числа российских олигархов, о которых планируется объявить в пятницу, сыграли американские разведслужбы, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на свои источники.

"Процесс определения тех, кто должен быть включен в санкционный список, занял недели, заявил один из чиновников. Разведывательное сообщество сыграло важную роль в деле определения объектов санкций", - говорится в сообщении телеканала.

Агентство Bloomberg сообщило, что под санкции могут подпасть от шести до 10 россиян.

"Планируется, что санкции затронут от шести до 10 так называемых российских олигархов, однако пока по их числу твердое решение пока не принято", - говорится в сообщении.

США намерены в пятницу объявить о санкциях в отношении российских олигархов, сообщила Wall Street Journal.

"Администрация Трампа планирует объявить о санкциях в отношении российской правящей элиты в пятницу в рамках реализации утвержденных Конгрессом мер по наказанию за вмешательство в выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении.

Издание указывает, что еще в январе текущего года министр финансов Стивен Мнучин "сигнализировал" о том, что администрация применит новые санкции, "основываясь на подготовленном секретном списке российских олигархов, коррумпированных политиков и представителей близкой к президенту Владимиру Путину элиты".

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