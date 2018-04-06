События

09:55 06.04.2018

В киевском универмаге "Украина" спасатели провели учения по ликвидации пожара в детской комнате

Спасатели провели 5 апреля практические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара) в ТРЦ "Универмаг "Украина" в Киеве.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, целью учений стала проверка систем автоматической пожарной сигнализации, удаления дыма, отработка действий спасателей и персонала ТРЦ в случае возможного пожара.

Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания в электросети в детской комнате на 4-м этаже возник пожар, который обнаружил дежурный охранник и сразу же позвонил в Службу спасения 101. Дежурный пожарного поста направляется на место возгорания и приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, а его коллега выясняет наличие людей на этаже, в случае угрозы жизни начинается их эвакуация.

Руководитель пожарного поста организует встречу и допуск пожарно-спасательных подразделений, прибывающих на объект для тушения пожара. За несколько минут прибывают спасатели, проводят разведку, оценивают сложность ситуации и занимаются ликвидацией пожара и эвакуацией людей.

На учениях также отрабатывались действия по эвакуации людей с крыши здания.

Всего было задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 80 человек личного состава, указали в ГСЧС.

Как сообщалось, после пожара в ТРЦ в российском Кемерово, с 22 февраля на почти все контролирующие органы Украины в полном объеме или частично не распространяется мораторий на проверки украинского бизнеса, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров.

Согласно утвержденному ГСЧС годичному плану осуществления мероприятий государственного надзора на 2018 год, в текущем году будут проведены проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности на более 25 тыс. объектов повышенной опасности.

27 марта правительство Украины дало разрешение ГСЧС и ее территориальным органам на осуществление государственного надзора (контроля) в отношении учреждений с высокой степенью риска.

28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел Украины и ГСЧС совместно с другими органами власти начать масштабную проверку безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей. ГСЧС анонсировала на 30 марта начало масштабных проверок соответствующих объектов.

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Интерфакс-Украина
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