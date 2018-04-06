События

09:39 06.04.2018

Капитана "Норда" отпустили на поруки адвоката, суд по мере пресечения состоится в пятницу

Капитана "Норда" отпустили на поруки адвоката, суд по мере пресечения состоится в пятницу

Херсонский городской суд отпустил капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко на поруки адвоката до рассмотрения меры пресечения, заседание состоится в пятницу, 6 апреля, в 13.30.

"Адвокаты настаивали (обратились к судье) на рассмотрении именно вчера, и поскольку предварительное заседание закончилось очень поздно (длилось 4 часа), судья согласился отпустить капитана на поруки адвоката", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

Таким образом, капитана отпустили не до рассмотрения дела по существу, а до рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им запрещено покидать судно.

Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающая ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киевской области осужден командир и пилот самолета, по вине которых произошла авиакатастрофа

Суд освободил капитана крымского сейнера "Норд" до основного разбирательства по делу

В Херсоне у сотрудников СБУ пытались отбить депутата "Евпаторийского горсовета"

Активист Бубенчик подозревается в посягательстве на жизнь правоохранителей и в незаконном обращении с оружием

Суд будет "строго реагировать" в случае неявки адвокатов Януковича на дебаты по делу о госизмене 25-26 апреля

Суд разрешил допросить Добкина по делу о госизмене Януковича

Гособвинение отозвало ходатайство об аресте Бубенчика, ему будет вручено новое подозрение

По мнению следствия, Бубенчик в 2014 стрелял в правоохранителей без крайней необходимости

Суд продолжит избирать меру пресечения активисту Бубенчику 5 апреля

Херсонский горсуд изберет меру пресечения капитану сейнера "Норд"

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины

В Великобритании выясняют, как соцсети использовались для политической борьбы

Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы

Житель РФ застрелил двух человек из-за насмешек над его низким ростом

Две морские свинки Сергея Скрипаля найдены мертвыми

В пятницу в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

Британские СМИ сообщили о новом в России месте производства газа, которым отравились отец и дочь Скрипали

"Пасхальное перемирие" в зоне АТО боевики продолжают игнорировать, 27 раз обстреляв позиции ВСУ

В доме Скрипаля от обезвоживания умерли морские свинки, живой кот был в состоянии стресса

Санкции против российских олигархов могут быть озвучены в пятницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА