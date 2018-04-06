Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины

Власти Китая направили официальный запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с США в рамках механизма разрешения споров ВТО в связи с планируемым введением Соединенными Штатами пошлин на импорт ряда китайских товаров.

Как говорится в заявлении ВТО, Китай считает указанные пошлины превышающими связанные ставки таможенных тарифов (bound rates) и противоречащими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).

Запрос на консультации является формальным поводом для начала разрешения спора с участием ВТО. В течение 60 дней стороны пытаются прийти к взаимному решению, и если у них это не получится, вопрос может быть передан для разрешения специальной комиссии.

Ранее Соединенные Штаты обнародовали перечень импортируемых из КНР товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины. По словам ведущего экономического советника президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу, власти США планируют провести ряд консультаций с заинтересованными сторонами, включая правительство Китая, в течение последующих 60 дней, и только после этого принять окончательное решение относительно введения пошлин.