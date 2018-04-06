События

09:25 06.04.2018

В Великобритании выясняют, как соцсети использовались для политической борьбы

В Великобритании выясняют, как соцсети использовались для политической борьбы

Глава комиссии по информации Великобритании Элизабет Дэнхам заявила, что проводит проверку 30 организаций, в том числе Facebook, сообщило в четверг агентство Associated Press.

По ее словам, проверка направлена на то, чтобы установить, "как социальные сети использовались в политических кампаниях".

Она отметила, что компания Facebook активно сотрудничает с ведомством по этому делу.

Заявление Э.Дэнхам прозвучало на фоне набирающего силу скандала вокруг компании Facebook, который связан c использованием персональных данных пользователей соцсети.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Ранее на этой неделе в Facebook сообщили, что всего Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей Facebook.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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