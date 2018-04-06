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09:23 06.04.2018

Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы

Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы

Американский сенатор Роберт Портман во время визита пообещал Украине помимо "Джавелинов" еще и снайперские комплексы, сообщает "Голос Америки".

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации – предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной", – подчеркнул сенатор.

Он акцентировал, что кроме "Джавелинов" Украина вскоре получит и снайперские комплексы.

Как сообщалось, на пресс-конференции в Киеве Р.Портман заявил, что США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов.

"Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины - это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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