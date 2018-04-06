События

09:19 06.04.2018

Житель РФ застрелил двух человек из-за насмешек над его низким ростом

Житель Якутии (РФ) предстанет перед судом за убийство двух приятелей, которые насмехались над его низким ростом, сообщила в пятницу местная прокуратура.

"Проведенным по делу расследованием установлено, что 29 июля 2016 года пятеро мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья между обвиняемым и его лучшим другом произошла ссора на почве физиологического недостатка у обвиняемого в виде низкого роста", - говорится в сообщении.

Обвиняемый, решив отомстить за высказанные обиды, взял в сарае охотничье ружье 12 калибра марки "ИЖ-58М", зашел в дом, где шло застолье, и несколько раз выстрелил в толпу. Двое погибли на месте происшествия, один с огнестрельным ранением сумел сбежать, еще один с ранением головы был доставлен в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

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