События

10:30 06.04.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Игнорирование уголовных процессуальных норм после принятия закона "МаскиШоуСтоп"

В пятницу, 6 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Игнорирование уголовных процессуальных норм после принятия закона "МаскиШоуСтоп". Участники: гражданин ФРГ, соучредитель клиники "Віотехсом" Альберт Точиловский, адвокат Вячеслав Самсоненко, юрисконсульт ООО "Бюро переводов "Полиглот" Денис Герман, адвокат Денис Статников (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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