События

08:45 06.04.2018

Две морские свинки Сергея Скрипаля найдены мертвыми

Две морские свинки, принадлежавшие экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, были найдены мертвыми при обследовании его дома в Солсбери, пишет в пятницу Mirror.

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что грызуны погибли от обезвоживания и не были отравлены.

Представитель министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании сообщил, что ранее ветеринары не могли попасть в дом Скрипаля, поскольку он был опечатан полицией.

Также ветеринарам пришлось усыпить черного персидского кота Скрипаля. Когда специалисты получили возможность осмотреть животное, оно находилось в "бедственном состоянии", и врачи приняли решение "облегчить его страдания".

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория говорила, что котов было двое: "У них была кошка по кличке Масяня из России, а также еще один кот из приюта". О судьбе второго животного не сообщается.

Останки животных были сожжены из опасений, что них могли остаться следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. При этом известно, что тело кота отвозили для обследования в лабораторию Портон-Даун, которая занимается делом Скрипалей.

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Интерфакс-Украина
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