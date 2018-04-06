В пятницу в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту из-за ремонта деформационного шва мостового перехода

В Киеве 6 апреля с 22:00 до 15:00 понедельника 9 апреля будет ограничено движение на Южном мосту, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 22:00 6 апреля в 15:00 9 апреля, движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с ул.Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом деформационного шва мостового перехода", – говорится в сообщении.

Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.