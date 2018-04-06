События

06:23 06.04.2018

В доме Скрипаля от обезвоживания умерли морские свинки, живой кот был в состоянии стресса

Двух мертвых морских свинок и живого домашнего кота в состоянии стресса нашли ветеринары в доме агента британских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщила британская Mirror.

По ее данным, тела свинок были найдены истощенными, они умерли от обезвоживания, поскольку длительное время не имели доступа к воде, установили ветеринары.

Кот был доставлен в химическую лабораторию Портон-Даун, чтобы установить, подвергался ли он влиянию нервно-паралитического газа, которым были отравлены С.Скрипаль и его дочь Юлия. Однако кот находился в таком состоянии, что из сострадания его усыпили.

Останки всех животных были кремированы "из опасений, что они могли контактировать с газом "Новичок", сообщает газета.

Она пишет, что племянница С.Скрипаля Виктория ранее обращалась к британским властям с просьбой выяснить, что происходит с домашними животными.

Виктория назвала "чушью" утверждения полиции о том, что повышенная концентрация отравляющего вещества была обнаружена на входной двери дома С.Скрипаля, отмечает Mirror.

Представитель министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании сообщил, что ранее ветеринары не могли попасть в дом С.Скрипаля, поскольку он был опечатан полицией.

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