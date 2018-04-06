Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на товары из Китая до $100 млрд, сообщает в четверг The Hill.

"В свете несправедливой реакции Китая я поручил торговому представительству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере $100 млрд, и определить товары, на которые они будут распространяться", - заявил президент.

Таким образом, Белый дом собирается вдвое увеличить объем китайского импорта, облагаемый по 25-процентной ставке. В первоначальный список товаров вошли автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1,3 тысячи наименований.

Китай, не дожидаясь окончательного решения США, со 2 апреля ввел 15% - 25% пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью $3 миллиарда и пожаловался на действия Белого дома в ВТО.