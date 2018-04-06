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03:38 06.04.2018

Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая

Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать повышение пошлин на товары из Китая до $100 млрд, сообщает в четверг The Hill.

"В свете несправедливой реакции Китая я поручил торговому представительству США рассмотреть вопрос о введении дополнительных пошлин в размере $100 млрд, и определить товары, на которые они будут распространяться", - заявил президент.

Таким образом, Белый дом собирается вдвое увеличить объем китайского импорта, облагаемый по 25-процентной ставке. В первоначальный список товаров вошли автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1,3 тысячи наименований.

Китай, не дожидаясь окончательного решения США, со 2 апреля ввел 15% - 25% пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью $3 миллиарда и пожаловался на действия Белого дома в ВТО.

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Интерфакс-Украина
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