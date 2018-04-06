События

02:40 06.04.2018

К охране порядка на Пасху в Харьковской области привлекут приданные силы

К охране порядка на Пасху в Харьковской области привлекут приданные силы

В Харьковской области к охране общественного порядка и общественной безопасности в ночь на Пасху будут привлечены приданные силы.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, ожидается, что праздничные богослужения, которые пройдут в более 240 храмах города и области, посетят порядка 150 тыс.человек. Обеспечивать охрану порядка будут 1160 сотрудников полиции и 160 нацгвардейцев.

В ночь с 7 на 8 апреля в более 240 храмов Украинской православной церкви Харькова и области пройдут праздничные богослужения по случаю религиозного праздника. По предварительным данным, участие в них примут около 150 тыс.граждан.

К обеспечению общественной безопасности во время поминальных мероприятий, которые пройдут 8 апреля на кладбищах, планируется привлечь 350 полицейских, а также курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Кроме того, сформированы резервы из числа полицейских, военнослужащих Нацгвардии, полиции подразделений особого назначения. Организованы дополнительные следственно-оперативные группы. Привлечены взрывотехники и кинологи.

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