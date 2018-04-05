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23:51 05.04.2018

Представитель Великобритании в ООН сравнил Россию с Мориарти

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, говоря о возможности участия России в расследовании ОЗХО, сравнила Россию с отрицательным персонажем произведений о Шерлоке Холмсе - профессором Мориарти, сообщает МИД Великобритании.

"Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они (российские власти - ИФ) являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", - сказала Пирс.

В минувшую среду РФ Китай и Иран представили на заседании исполнительного совета ОЗХО проект решения по "делу Скрипалей", в котором предлагается начать совместное с Великобританией расследование.

МИД Великобритании сообщил, что шесть членов исполнительного совета из 41 проголосовали за российский проект решения, 15 проголосовали против, 17 воздержались, двое отсутствовали, а один не имел права голоса.

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