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00:36 06.04.2018

Лондон будет готов поделиться результатами проводимого ОЗХО анализа проб по делу Скрипаля

Британская сторона будет готова поделиться результатами проводимого ОЗХО анализа проб по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в четверг постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Вопреки тому, что говорит Россия, Великобритания будет готова поделиться результатами анализа", - сказала она на заседании СБ ООН.

Ранее сообщалось, что ОЗХО в начале следующей недели получит результаты анализа проб. Далее организация составит доклад, который будет передан Лондону.

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Интерфакс-Украина
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