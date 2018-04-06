События

00:16 06.04.2018

В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с гранатами

В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с гранатами

В Запорожской области возле трассы регионального значения обнаружен схрон с боевыми гранатами.

Как сообщили в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, схрон с боеприпасами обнаружен сотрудниками СБУ и ГУ Нацполиции региона, в Гуляйпольском районе (Запорожская область).

"Схрон был оборудован  в лесополосе, вблизи трассы регионального значения в Гуляйпольском районе, который непосредственно граничит с районом проведения антитеррористической операции. Правоохранители изъяли из схрона десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами для них" - отметили в пресс-центре СБУ региона.

Боеприпасы изъяты в рамках уголовного производства по ст.263 УК Украины и направлены на экспертизу. На данный момент ведутся следственно-оперативные действия по установлению источника происхождения боеприпасов, а также лиц, причастных  к обустройству схрона.

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