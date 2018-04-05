События

18:32 05.04.2018

Боевики с полуночи 10 раз стреляли по украинским позициям в зоне АТО

Боевики с полуночи 10 раз стреляли по украинским позициям в зоне АТО

 Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили 10 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. С начала суток агрессор совершил 10 обстрелов украинских опорных пунктов. (…) В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке.

На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики обстреляли украинские позиции в районе Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новозвановки.

На Донецком направлении гранатометы и стрелковое оружие противник применил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки и шахты Бутовка. Кроме того, по защитникам Водяного велся снайперский огонь, а из стрелкового оружия обстреляны защитники Павлополя.

"Наши защитники на линии разграничения сторон продолжают надежно контролировать противника, при этом неуклонно соблюдают условия "пасхального перемирия", - заверили в штабе.

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Интерфакс-Украина
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