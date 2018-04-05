Активист Бубенчик подозревается в посягательстве на жизнь правоохранителей и в незаконном обращении с оружием

Заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская в четверг в присутствии адвокатов сообщила активисту Майдана Ивану Бубенчику об изменении подозрения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, теперь И.Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

"Решением Печерского районного суда удовлетворено наше заявление об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения И.Бубенчику в связи с изменением подозрения", - сообщила А.Стрижевская у Печерского райсуда Киева.

По ее словам, на основании тех материалов, которые есть в уголовном производстве, подозрение нельзя считать обоснованным для избрания меры пресечения.

"В связи с тем, что подозрение изменено, сегодня мы пригласили защиту И.Бубенчика для выполнения процессуальных действий. В зависимости от того, насколько в том будет необходимость, будет подниматься вопрос в дальнейшем об избрании меры пресечения", - пояснила заместитель генпрокурора.

Она подчеркнула, что в этом деле прокуратура обещает обществу "справедливый суд в соответствии с процедурами, определенными Уголовным процессуальным кодексом Украины, с соблюдением всех конституционных прав участников процесса".

В свою очередь, начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил в комментарии "Громадському" о том, что решение генпрокурора Юрия Луценко об изменении группы прокуроров в этом деле будет обжаловано, так как он считает его безосновательным.

Как сообщалось, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику было объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

4 апреля генпрокурор Ю.Луценко принял решение о смене группы прокуроров, расследующих события во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году, в связи с квалификацией действий И.Бубенчика, с которой он не согласен: "Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которое определили сотрудники департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская".

5 апреля в суде гособвинение отозвало ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей И.Бубенчика, его освободили из-под стражи.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.