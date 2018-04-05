Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ комиссованным по здоровью

Верховная Рада предоставила возможность военнослужащим, признанным непригодным к воинской службе по состоянию здоровья, оставаться на воинской службе и увеличила до 30 лет предельный возраст для поступления на учебу в военные учебные заведения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект №6052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в четверг на пленарном заседании во втором чтении и в целом поддержал 231 народный депутат.

Согласно тексту законопроекта, лица, у которых есть полное среднее, профессионально-техническое или высшее образование, в возрасте от 17 до 30 лет смогут поступить на воинскую службу (обучение) курсантом высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений ВУЗов.

Кроме того, для нужд Вооруженных сил Украины и других воинских формирований (кроме Государственной погранслужбы, СБУ и Службы внешней разведки) на воинскую службу по контракту могут быть приняты граждане Украины из числа военнослужащих, которые проходят службу по призыву офицерского состава, во время мобилизации, в особый период и освобожденные с воинской службы, если эти люди не достигли предельного возраста пребывания на воинской службе и признаны военно-докторскими комиссиями непригодными по состоянию здоровья вследствие заболеваний, ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Военнослужащие-контрактники, которые во время прохождения воинской службы были признаны военно-докторскими комиссиями непригодными к воинской службе по состоянию здоровья вследствие заболеваний, ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей, могут рассчитывать на продление воинской службы до завершения срока контракта с возможностью заключения нового контракта.

Вместе с тем, законопроектом также усовершенствовали вопросы обеспечения военнослужащих, командированных в государственные органы, на предприятия, в учреждения и организации.

Как сообщалось, законопроект №6052 был принят в первом чтении 233 голосами 27 февраля сего года.

"Закон урегулирует возможность лиц, если они имеют желание, продолжить службу в Вооруженных силах Украины по контрактам по отдельным специальностям, определенным Генштабом Министерства обороны, несмотря на выводы военно-медицинских комиссий", - сказал народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, представляя законопроект.

Согласно законопроекту, перечень должностей, которые могут занимать военнослужащие, признанные военно-медицинскими комиссиями непригодными к службе, определяет Министерство обороны и другие центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями. По словам И.Винника, такие военнослужащие могут работать в тылу, в военных комиссариатах, в структуре Министерства обороны.