События

17:13 05.04.2018

Украина выдала первую е-визу

Украина выдала первую е-визу

Первая электронная виза (е-виза) для въезда с деловой или туристической целью в Украину была выдана в четверг, 5 апреля, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Система выдачи электронных виз работает - только что выдали первую украинскую е-визу гражданину Таиланда. Из тестового режима переходим в полный рабочий", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, днем ранее МИД Украины сообщил о запуске с 4 апреля сервиса он-лайн оформления гражданам 46 государств е-виз для въезда в страну с деловой или туристической целью. Для оформления е-визы необходимо заполнить анкету он-лайн, загрузить сканируемые копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронному адресу электронную визу. Время оформления е-визы - до 9 рабочих дней, стоимость - $65, срок действия - разовая до 30 дней.

Е-визы вводятся для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

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