События

16:53 05.04.2018

Суд будет "строго реагировать" в случае неявки адвокатов Януковича на дебаты по делу о госизмене 25-26 апреля

Суд будет "строго реагировать" в случае неявки адвокатов Януковича на дебаты по делу о госизмене 25-26 апреля

 Оболонский районный суд Киева предупредил адвокатов экс-президента Украины, что будет строго реагировать в соответствии с законодательством в случае неявки стороны защиты на дебаты по делу о государственной измене Виктора Януковича, которые назначены на 25 и 26 апреля.

"Судебные дебаты определены на 25 и 26 апреля этого года. В случае если вы не прибудете в судебное заседание, суд будет реагировать в строгой необходимости с требованиями Уголовного процессуального кодекса и закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в четверг.

Это было сказано судьей после того, как адвокат Игорь Федоренко огласил даты, в которые защитник В.Януковича не смогут участвовать в судебных заседаниях в связи с командировками и отпусками.

В частности, на 20-26 апреля они запланировали командировку в Осло. С 1 по 11 мая адвокатское объединение "Авер Лекс" предоставляет дополнительные выходные своим сотрудникам. На 13-14 у адвокатов запланирована командировка в Варшаву, на 21-25 мая – в Нью-Йорк, а на 28-31 мая – в Берлин.

При этом прокуроры подчеркнули, что не считают данные обстоятельства уважительными причинами.

Суд согласился с ними и указал, что ранее 11 судебных заседаний были сорваны из-за неявок адвокатов, которые надлежащим образом и своевременно не уведомляли об этом.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд разрешил допросить Добкина по делу о госизмене Януковича

Гособвинение отозвало ходатайство об аресте Бубенчика, ему будет вручено новое подозрение

По мнению следствия, Бубенчик в 2014 стрелял в правоохранителей без крайней необходимости

Суд продолжит избирать меру пресечения активисту Бубенчику 5 апреля

Суд по делу о госизмене Януковича перенес судебные дебаты

Гражданин Венгрии, воевавший на стороне боевиков на Донбассе, получил 2 года условно

Суд по избранию меры пресечения для Бубенчика перенесли на утро 4 апреля

Один из адвокатов Н.Савченко заявил о самоотводе

Кассационный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите

Двое харьковчан предстанут перед судом за похищение и шантаж предпринимателя

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура разоблачила схему крупной растраты госсредств администрациями колоний

Высокомобильные десантные войска ВСУ переименованы в Десантно-штурмовые войска

Украина выдала первую е-визу

Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась больше недели назад, поблагодарила жителей Солсбери и врачей

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

Глава СБУ просит премьер-министра проверить производителя кабелей в связи с пожаром в лагере "Виктория"

СБУ направила в Кабмин письмо о выявленных нарушениях норм безопасности на объектах соцсферы Одессы и Киева

Порошенко: АТО на Донбассе в мае будет переведена в соответствующий военный формат

Киев не успевает установить самый большой в стране флагшток ко Дню флага в 2018 – Кличко

СММ зафиксировала более 1700 нарушений прекращения огня с начала "Пасхального перемирия" – Хуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА