События

16:50 05.04.2018

Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась больше недели назад, поблагодарила жителей Солсбери и врачей

Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась больше недели назад, поблагодарила жителей Солсбери и врачей

Скотленд-Ярд в четверг опубликовал сообщение, в котором Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе с отцом, Сергеем Скрипалем, в результате инцидента в Солсбери, сообщает, что идет на поправку.

"Я очнулась больше недели назад и рада сказать, что каждый день я становлюсь сильнее. Я благодарна за интерес ко мне и за многие доброжелательные сообщения, которые я получила", - говорится в заявлении.

"Мне нужно поблагодарить многих людей за выздоровление, и в особенности я хотела бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда я и мой отец были недееспособны. Более того, я хотела бы поблагодарить персонал окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", - отметила Ю.Скрипаль.

Она отмечает, что произошедшее с ней - это "что-то сбивающее с толку", и просит уважать частную жизнь нее и е семьи в период ее восстановления.

В начале недели Национальная служба здравоохранения Англии сообщала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший в результате инцидента в Солсбери, остается в критическом состоянии, его дочь Юлия - в стабильном.

На прошлой неделе телеканал "Скай Ньюз" сообщал, что Ю.Скрипаль может принимать пищу и пить. Би-би-си сообщала, что Ю.Скрипаль находится в сознании и может говорить.

С.Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британские власти неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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