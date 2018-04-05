От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

В мире в 2017 году было совершено 11 тыс. террористических актов, в них погибли 25 тыс. чел., сообщил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

"В 2017 году было совершено 11 тыс. терактов более чем в 100 странах. В результате погибли 25 тыс. чел., ранено 33 тыс. чел.", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам В.Воронкова, совокупный экономический ущерб от этих терактов составил $90 млрд.