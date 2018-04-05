События

16:35 05.04.2018

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

 В мире в 2017 году было совершено 11 тыс. террористических актов, в них погибли 25 тыс. чел., сообщил заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

"В 2017 году было совершено 11 тыс. терактов более чем в 100 странах. В результате погибли 25 тыс. чел., ранено 33 тыс. чел.", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам В.Воронкова, совокупный экономический ущерб от этих терактов составил $90 млрд.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения здания в Индии

Генеральный секретарь ООН считает необходимым расследовать гибель людей в секторе Газа

Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

В СБ ООН обсудят ситуацию в Секторе Газа

США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН

СК подтверждает гибель 64 человек в пожаре в Кемерово

Дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди жертв пожара в ТРЦ в российском Кемерово

СКР подтверждает гибель 53 человек в результате пожара в Кемерово

В общей сложности под завалами ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове найдены тела 55 погибших

Подтверждена гибель 48 человек при пожаре в Кемерово

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава СБУ просит премьер-министра проверить производителя кабелей в связи с пожаром в лагере "Виктория"

СБУ направила в Кабмин письмо о выявленных нарушениях норм безопасности на объектах соцсферы Одессы и Киева

Суд разрешил допросить Добкина по делу о госизмене Януковича

Порошенко: АТО на Донбассе в мае будет переведена в соответствующий военный формат

Киев не успевает установить самый большой в стране флагшток ко Дню флага в 2018 – Кличко

СММ зафиксировала более 1700 нарушений прекращения огня с начала "Пасхального перемирия" – Хуг

На предприятиях "Укроборонпрома" повысят меры безопасности после инцидента на заводе в Черкассах

Н.Савченко в четверг не проходила экспертизу с применением полиграфа

Предприниматели поставляли просроченные продукты в учебные учреждения Киева

Боевики седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА