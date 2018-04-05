Порошенко: АТО на Донбассе в мае будет переведена в соответствующий военный формат

Антитеррористическая операция на Донбассе в мае будет завершена ввиду смены формата операции на военный, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым парламентом законом", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в четверг в Виннице.

При этом глава Украинского государства добавил: "Формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева, который назначен моим указом".

П.Порошенко подчеркнул, что новый формат предусматривает более эффективные мероприятия с применением вооруженных сил, расширение оборонных возможностей Украины.

Президент обратил внимание на то, что наблюдается "рост уровня угрозы на востоке нашего государства, и порох надо держать сухим".

"Когда будет мир? Когда закончится война? Этот вопрос намного сложнее… Война закончится нашей победой. Я не имею по этому поводу никаких сомнений. Не только потому, что мы имеем наилучшие Вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы на сегодняшний день разрушили все сценарии (президента РФ Владимира – ИФ) Путина о Новороссии, Малороссии… А в том числе и потому, что за нами правда", - сказал президент.

Как сообщалось, принятый закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" предусматривает, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

В Генштабе Вооруженных сил Украины поясняли, что АТО на Донбассе, объявленная в 2014 году, продолжается и решение о ее продлении или прекращении будет принимать руководитель Антитеррористического центра при СБУ, вне зависимости от проведения операции Объединенных сил.

С.Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

16 марта президент Украины назначил С.Наева командующим объединенных сил. "По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины. Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - сказал он.

П.Порошенко сообщил, что поставил перед командующим Объединенных сил задачу по укреплению Вооруженных сил Украины настолько, "чтобы они были не только обороноспособным, но и способными освободить оккупированные территории".

Глава государства отметил, что за время военной службы С.Наев прошел путь от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины", - подчеркнул президент.

П.Порошенко отметил, что эта должность является чрезвычайно ответственной. "В Ваших руках находятся не только судьбы десятков тысяч военнослужащих, вверенные мною под Ваше командования. На Ваши плечи ложится ответственность перед народом Украины за его оборону на сложном участке. Как Верховный главнокомандующий разделяю с Вами эту ответственность", - отметил президент.

Вместе с тем, 23 марта замглавы СБУ Виктор Кононенко, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о необходимости продления или прекращения АТО в связи с ее переформатированием, отметил, что антитеррористическая операция будет продолжаться до восстановления государственных границ Украины.

"Сейчас по сути продолжается то, что происходило и ранее. Единственное - поменялось руководство. Мы официально передали руководство антитеррористической операцией военным", - сказал В.Кононенко, добавив: "Мы привели всё в надлежащий вид. А СБУ как принимала участие, так и будет продолжать на тех принципах, какие и были ранее".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что прекращение АТО как структурной составляющей операции Объединенных сил (ООС), не планируется, В.Кононенко сказал: "Нет, не будет, всё это будет продолжено до возобновления государственных границ".