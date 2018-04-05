СММ зафиксировала более 1700 нарушений прекращения огня с начала "Пасхального перемирия" – Хуг

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) с момента вступления в силу "Пасхального перемирия", 30 марта 2018 года, зафиксировали 1721 нарушение режима прекращения огня, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Несмотря на постоянные обещания прекратить боевые действия со стороны тех, кто их ведет, и со стороны тех, кто отдает приказы их вести, бои до сих пор продолжаются…. С 30 марта, когда вступило в силу недавнее решение о подтверждении приверженности прекращения огня, наши наблюдатели зафиксировали уже 1721 нарушение режима прекращения огня", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Хуг отметил, что в целом за прошлую неделю наблюдатели СММ зафиксировали более 5 тыс. нарушений.

"Это уже шестое за год, хотя от этого не менее важное подтверждение приверженности прекращению огня, но оно не должно отклонятся от первоначальных обязательств, взятых на себя сторонами еще в 2014 году, о неприменении оружия", - пояснил замглавы миссии.

А.Хуг также выразил надежду на то, что в пасхальные выходные уровень нарушений режима прекращения огня сократится.

"Мины и неразорвавшиеся боеприпасы постоянно составляют угрозу жизни гражданского населения и наблюдателей ОБСЕ… Сейчас необходимо провести разминирование", - добавил замглавы миссии.