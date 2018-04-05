События

14:25 05.04.2018

СММ зафиксировала более 1700 нарушений прекращения огня с начала "Пасхального перемирия" – Хуг

СММ зафиксировала более 1700 нарушений прекращения огня с начала "Пасхального перемирия" – Хуг

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) с момента вступления в силу "Пасхального перемирия", 30 марта 2018 года, зафиксировали 1721 нарушение режима прекращения огня, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Несмотря на постоянные обещания прекратить боевые действия со стороны тех, кто их ведет, и со стороны тех, кто отдает приказы их вести, бои до сих пор продолжаются…. С 30 марта, когда вступило в силу недавнее решение о подтверждении приверженности прекращения огня, наши наблюдатели зафиксировали уже 1721 нарушение режима прекращения огня", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Хуг отметил, что в целом за прошлую неделю наблюдатели СММ зафиксировали более 5 тыс. нарушений.

"Это уже шестое за год, хотя от этого не менее важное подтверждение приверженности прекращению огня, но оно не должно отклонятся от первоначальных обязательств, взятых на себя сторонами еще в 2014 году, о неприменении оружия", - пояснил замглавы миссии.

А.Хуг также выразил надежду на то, что в пасхальные выходные уровень нарушений режима прекращения огня сократится.

"Мины и неразорвавшиеся боеприпасы постоянно составляют угрозу жизни гражданского населения и наблюдателей ОБСЕ… Сейчас необходимо провести разминирование", - добавил замглавы миссии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: АТО на Донбассе в мае будет переведена в соответствующий военный формат

Боевики седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" на Донбассе

Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе – Полторак

За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ

На Донбассе с 30 марта по 2 апреля со стороны НВФ зафиксирован 101 обстрел, из них 93 – прицельные

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

Боевики с полуночи 10 раз стреляли по украинским позициям, один военный ранен

На оккупированной части Донбасса группа "партизан" избила двух боевиков и отобрала оружие

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

Пропавший в зоне АТО украинский военный погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев не успевает установить самый большой в стране флагшток ко Дню флага в 2018 – Кличко

На предприятиях "Укроборонпрома" повысят меры безопасности после инцидента на заводе в Черкассах

Н.Савченко в четверг не проходила экспертизу с применением полиграфа

Предприниматели поставляли просроченные продукты в учебные учреждения Киева

Китайский город доплачивает пожилым людям за экологичное захоронение

Трое нацгвардейцев ранены в результате взрыва на полигоне в Кривом Роге

Организатором теракта в отношении Мосийчука был представитель ГУ Генштаба РФ

Семья Герег задекларировала более 124 млн грн наличных и дом в Испании

Саудовская Аравия сбила выпущенную из Йемена по складам Saudi Aramco баллистическую ракету

США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА