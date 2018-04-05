Н.Савченко в четверг не проходила экспертизу с применением полиграфа

Находящаяся под арестом народный депутат Украины Надежда Савченко в четверг не проходила психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

"Экспертизу не проводили", - сообщала агентству "Интерфакс-Украина" сестра народного депутата Вера в четверг.

По ее словам, допроса Н.Савченко на полиграфе не было, поскольку не согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела.

В.Савченко отметила, что ситуация прояснится через несколько дней. "Адвокаты просят дело у следователей, у которых есть три дня, чтобы подумать", - добавила она.

В свою очередь, как сообщил телеканал "112.Украина" ссылаясь на адвоката нардепа, допроса Н.Савченко в четверг не было, так как защита не получила материалы делаю и не было возможности подготовиться к допросу. По словам адвоката, допрос пройдет в другой день.