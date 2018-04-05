События

13:15 05.04.2018

Боевики седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" на Донбассе

Боевики седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" на Донбассе

 Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) информирует, что главари боевиков седьмой день подряд игнорируют режим "Пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон на Донбассе и продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружения на территории временно неподконтрольной правительству Украины части региона.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что режим "Пасхального перемирия Вооруженными силами Украины выполняется в одностороннем порядке. Главари российско-оккупационной администрации продолжают игнорировать режим "тишины", сосредоточивать технику и вооружение в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

Так, говорится в информации, около 19.00 4 апреля боевики применили стрелковое оружие с горы Князь Игорь по позициям ВСУ в районе населенного пункта Станица Луганская (Луганская обл.). Этим они в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон, о чем Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"Кроме того, по информации наблюдателей СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска подтвержден факт расположения 7-ми единиц танков Т-72, 7-ми единиц САУ, 15-ти артиллерийских систем различного калибра и 7-ми реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а недалеко от населенного пункта Круглик - 8-ми танков различной модификации. На временно неподконтрольной правительству Украины территории, юго-западнее населенного пункта Сосновка, СММ ОБСЕ обнаружила сельскохозяйственные угодья, заминированные почти сотней мин ТМ-62", - сообщили в Украинской стороне СЦКК.

Также в сообщении говорится, что по имеющейся в распоряжении Украинской стороны СЦКК информации, в районах населенных пунктов Саханка, Октябрь, Первомайск и Веселое, зафиксировано расположение вражеских танков, артиллерийских систем и минометов разного калибра.

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Интерфакс-Украина
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