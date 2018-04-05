События

12:04 05.04.2018

Трое нацгвардейцев ранены в результате взрыва на полигоне в Кривом Роге

Трое нацгвардейцев ранены в результате взрыва на полигоне в Кривом Роге

В Кривом Роге на полигоне 17-й отдельной танковой бригады в результате взрыва неустановленного предмета получили ранения трое военнослужащих Национальной Гвардии.

"В Кривом Роге на полигоне 17-й отдельной танковой бригады во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины, в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Пострадавшие госпитализированы", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в четверг.

В сообщении отмечается, что по данному факту оперативным командованием "Восток" начата служебная проверка.

Вместе с тем, в пресс-службе Национальной гвардии, ЧП случилось в 8.45 в ходе проведения стрельб по время полевого выхода.

По предварительной информации, военнослужащие Нацгвардии шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути следования подорвались на неизвестном боеприпасе. В НГУ отметили, что на момент происшествия проходила подготовка к стрельбе, и военнослужащие, привлеченные к стрельбе, боеприпасы еще не получали.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение г.Кривой Рог. Об обстоятельствах происшествия сообщено военную прокуратуру Криворожского гарнизона. По данному факту проводится расследование.

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