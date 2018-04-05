Семья Герег задекларировала более 124 млн грн наличных и дом в Испании

Совладельцы компании "Эпицентр К" - народный депутат Александр Герега и его супруга Галина - задекларировали 48,1 млн грн совместного дохода за 2017 год, наличные средства в размере 124 млн грн в эквиваленте, а также дом в Испании площадью 455 кв. м.

Согласно е-декларации А.Гереги, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций, зарплата депутата составила 262,5 тыс. грн, основная часть доходов – 23,6 млн грн – А.Герега получил в результате деятельности ООО "Эпицентр К", еще 533,2 тыс. грн – как проценты от депозита в "Укрсоцбанке".

Зарплата Г.Гереги в "Эпицентре" составила 1 млн 43,5 тыс. грн, дивиденды – 22 млн 68 тыс. грн, проценты в "Укрсоцбанке" – 601 тыс. грн.

Сбережения Г.Гереги в банке составили 5,2 млн грн, взнос супругов в вечурный инвестфонд "Оферент" - 3,1 млн грн (фонд является собственником ООО "Агроходинг 2012" – ИФ).

Кроме того, супруги суммарно располагают 124 млн грн наличных средств в эквиваленте. В частности, А.Герега задекларировал EUR900 тыс., $900 тыс., 9 млн грн и 90 тыс. швейцарских франков, а Г.Герега - EUR800 тыс., $1,2 млн, 480 тыс. швейцарских франков и 9 млн грн.

Супруги владеют 29 земельными участками преимущественно в с.Новоселки Макаровского района Киевской обл., а также в с.Малая Алексанлровка Бориспольского района и в Киеве общей площадью более 1 млн кв. м.

Кроме того, в собственности Герег находятся четыре квартиры в Киеве (площадью от 57 кв.м. до 888,5 кв. м), два дома в Киеве (109 кв. м и 262 кв. м), квартира в Городке Хмельницкой обл. (28,8 кв. м), домовладение в Малой Александровке (240 кв. м) и дом в Испании (454,9 кв. м).

А.Герега также задекларировал девять ювелирных изделий, три кожаные сумки, пять часов, три шубы и три картины, принадлежащие его супруге. Г.Герега также является владелицей автомобилей BMW (2007 года выпуска) и Porsche (2008 года выпуска).

По декларации, депутату Гереге и его жене принадлежат акции ПАО "Закрытый недиверсификованый венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Оферент" номинальной стоимостью 1,6 млн грн и 1,5 млн грн соответственно.

Супруги также владеют корпоративными правами в компаниях ООО "Эпицентр К", ООО "Эпицентр Н", Компании по управлению активами "Атена Групп", ООО "Алга Актив", ООО "Респектум", ООО "Интертуризм".

В целом Гереги являются конечными бенефициарами более 40 компаний. В частности, им принадлежат предприятия, производящие и реализующие стройматериалы, а также предоставляющие услуги в сфере строительства: "Новая Линия", "Карпатская керамика", "Центр строительных материалов Осмолода", "Монолит", "Арника" и другие. Кроме того, они владеют предприятиями в аграрном секторе: "Агрохолдинг 2012", "Агрофирма Медоборы", "Проминь", "Мрия", "Подил", "Вита-Колос" и пр.

В числе иностранных компаний, принадлежащих супругам – кипрские Seldimor Overseas Limited, Vonedlor Trading Limited, Paravita Holding Limited, Valstrom Limited, Belliston Estates Limited, Renvior Trading Limited, а также Davuelta Finance LTD и Cantik Enterprises Limited (Виргинские о-ва).