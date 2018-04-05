Гособвинение отозвало ходатайство об аресте Бубенчика, ему будет вручено новое подозрение

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинения об избрания меры пресечения в виде содержания под стражей активисту Майдана Ивану Бубенчику, а выдвинутое ему предварительное подозрение не является убедительным, в связи с чем будет вручено новое подозрение.

"В настоящее время считаю, что те аргументы, которые были в предыдущем подозрении, не являются убедительными. Если они не являются убедительным для меня, как для старшего прокурора, то скажите мне, пожалуйста, как мы с этим можем идти в суд", - сказала заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская журналистам в перерыве судебного заседания в четверг в Киеве.

Замгенпрокурора сообщила, что И.Бубенчику будет вручено новое подозрение, уточнив, что это состоится в 17.00 четверга.

Перед этим гособвинение заявило в суде, что отзывает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вернувшийся после перерыва судья удовлетворил ходатайство гособвинения, освободив из под стражи.

Как сообщалось, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

3 апреля, прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции Достоинства, принятый 21 февраля 2014 года, не может быть применен к активисту и участнику АТО Ивану Бубенчику, а также "является ничтожным", поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

4 апреля генпрокурор Ю.Луценко принял решение о смене группы прокуроров, расследующих события во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году, в связи с квалификацией действий активиста Майдана Ивана Бубенчика, с которой он не согласен.

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которое определили работники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.