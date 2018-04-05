По мнению следствия, Бубенчик в 2014 стрелял в правоохранителей без крайней необходимости

Адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч сообщил, что, по мнению следствия, активист Революции Достоинства Иван Бубенчик, которому в четверг суд продолжит избирать меру пресечения, в 2014 году совершил 3 прицельных выстрела в сотрудников правоохранительных органов, которые не имели отношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста, с целью дестабилизации ситуации временного перемирия между тогдашней властью и лидерами оппозиции.

"Официальная позиция следствия (из текста подозрения). Гр.Бубенчик был задержан при попытке выехать за пределы Украины и доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следователями ДСР (департамента специальных расследований Генпрокуратуры - ИФ) ему предъявлены подозрение в том, что около с 7 до 8 утра 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости он совершил 3 прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39) повлекшие: смертельное ранение прапорщика внутренних войск (ВВ) (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика милиционера "Беркут" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранение майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо (сквозное) и грудной клетки", - сообщил В.Тытыч на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Адвокат отметил, что И.Бубенчику инкриминируется убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением ими служебных обязанностей и военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка и покушения на убийство военнослужащего, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (п.п.1, 12 ч.2 ст.115, ст.348, ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

"Из текста подозрения, следует что: указанные лица были отправлены в город Киев и привлечены для обеспечения охраны общественного порядка в составе подразделений внутренних дел и внутренних войск, сотрудники которых не имели отношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста. Примерно с 6:00 находились в соответствующих сведенных плотно рядах ("монолитах"), шеренге от Стелы Независимости на Майдане Независимости до улицы Институтской", - сообщил В.Тытыч.

"По мнению следствия, Бубенчик И., установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, совершил противоправные действия, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости. Понимая, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния - к применению оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, к наступлению тяжких последствий", - указал В.Тытыч.

Как сообщалось, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

3 апреля, прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции Достоинства, принятый 21 февраля 2014 года, не может быть применен к активисту и участнику АТО Ивану Бубенчику, а также "является ничтожным", поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

4 апреля генпрокурор Ю.Луценко принял решение о смене группы прокуроров, расследующих события во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году, в связи с квалификацией действий активиста Майдана Ивана Бубенчика, с которой он не согласен.

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которое определили работники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.