События

08:42 05.04.2018

В ОРДЛО проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК

В ОРДЛО проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК

Девять грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) проследовало через линию разграничения в четверг, 5 апреля, в направлении отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинскому правительству, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины проследовало 9 грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы общей около весом 100 тонн", - сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

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Интерфакс-Украина
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