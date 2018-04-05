События

08:31 05.04.2018

США уверены, что Китай пойдет на уступки в вопросах пошлин на американские товары

США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему требования, заявил Ларри Кудлоу - ведущий экономический советник президента Дональда Трампа.

"Да, это возможно, это часть процесса", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о том, может ли администрация отменить экономические меры в отношении Китая.

Он назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении ввозных пошлин "начальными предложениями".

"Думаю, мы придем к соглашению, считаю, что Китай отступит и мы продолжим игру", - отметил Л.Кудлоу.

Ранее Пекин уже ввел пошлины на ряд американских товаров в размере от 15 до 25%, США в соответствии с подписанным Д.Трампом меморандумом "О борьбе с экономической агрессией Китая" намерены ввести пошлины против китайского импорта.

Посол КНР в США Цуй Тянькай после обсуждения с исполняющим обязанности госсекретаря США Джоном Салливаном двухсторонних экономических проблем сказал журналистам: "Мы по-прежнему отдаем предпочтение переговорам, но танго танцуют вдвоем. Посмотрим, что сделают США".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп надеется вывести войска из Сирии в ближайшие полгода

США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

Трамп готов оказывать содействие спецпрокурору Мюллеру, консультируется с юристами насчет дальнейших шагов

Порошенко наградил сенатора США Портмана орденом "За заслуги"

Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook

Вашингтон выделит около $170 млн военной помощи странам Балтии

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube женщина найдена мертвой

В результате стрельбы в штаб-квартире компании YouTube на севере Калифорнии есть пострадавшие

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

Трамп заявил о желании вывести американские войска из Сирии

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецслужбы Британии считают, что определили место производства в России вещества, которым был отравлен Скрипаль

В ОРДЛО проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК

Кабмин одобрил перевод расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство

Горняков эвакуировали на поверхность из-за задымления кабельной продукции на шахте Павлоградская

НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ

Президент Молдовы сообщил о планах встретиться с лидером Приднестровья в Бендерах

Осужденный в Крыму Балух не намерен прекращать голодовку, его состояние ухудшается

В ВСУ упорядочат организацию питания личного состава в воинских частях

В Украине началось серийное производство БРЭМ "Атлет"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА