События

08:19 05.04.2018

Кабмин одобрил перевод расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство

Кабмин одобрил перевод расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство

Кабинет министров Украины одобрил решение перевести расчетно-кассовое обслуживание шахт в Госказначейство, что способствует более четкому распределению расходов на работу шахт, говорится в сообщении на "Правительственном портале".

"Сегодня на заседании Правительство одобрило протокольное решение "Некоторые вопросы государственных угледобывающих предприятий", – отмечается на правительственном сайте в среду.

Подчеркивается, что принятое решение предусматривает, что руководители государственных угледобывающих предприятий до 1 мая 2018 должны открыть счета в органах Государственной казначейской службы для обеспечения расчетно-кассового обслуживания текущей деятельности исключительно на этих счетах.

Согласно Минэнергоугля поручено разработать акт, для перевода расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство.

Кроме того, Минэнергоугля планирует разработать четкий механизм, при котором в случае возникновения задолженности по заработной плате шахтерам, 70% выручки, поступающей предприятию от реализации угля, должны быть направлены шахтерам на выплату заработной платы с начислениями.

В свою очередь Министерство финансов, после принятия Минэнергоугля соответствующего решения, должен обеспечить приближения бюджетного финансирования по бюджетной программе "Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности".

Отмечается, что вследствие принятого решения, долги по заработной плате перед шахтерами будут погашены, а также процесс контроля распределения расходов на работу шахт станет более четким.

"Наша принципиальная позиция - зарплаты шахтерам имеют выплачиваться вовремя. Все вопросы долгов по зарплатам шахтерам должны быть сняты", - отметил министр финансов Александр Данилюк.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ОРДЛО проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК

Горняков эвакуировали на поверхность из-за задымления кабельной продукции на шахте Павлоградская

За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ

Осужденный в Крыму Балух не намерен прекращать голодовку, его состояние ухудшается

В ВСУ упорядочат организацию питания личного состава в воинских частях

Порошенко наградил сенатора США Портмана орденом "За заслуги"

В Украине началось серийное производство БРЭМ "Атлет"

Граждане 46 стран со среды смогут оформлять е-визы для поездок в Украину

В Киеве правонарушители устроили стрельбу и побили иностранца

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

ПОСЛЕДНЕЕ

Спецслужбы Британии считают, что определили место производства в России вещества, которым был отравлен Скрипаль

США уверены, что Китай пойдет на уступки в вопросах пошлин на американские товары

Трамп надеется вывести войска из Сирии в ближайшие полгода

НАТО не хочет новой холодной войны с Россией

Президент Молдовы сообщил о планах встретиться с лидером Приднестровья в Бендерах

США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

Трамп готов оказывать содействие спецпрокурору Мюллеру, консультируется с юристами насчет дальнейших шагов

Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook

Главы МИД Британии, Франции, Германии и США раскритиковали Россию в годовщину химатаки на Хан-Шейхун

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля – пресс-секретарь Кучмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА