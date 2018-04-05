Трамп надеется вывести войска из Сирии в ближайшие полгода

Президент США Дональд Трамп пока не назвал точных сроков вывода американских военнослужащих из Сирии, однако надеется, что это удастся сделать это в ближайшие полгода, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), ссылаясь на источники из числа официальных лиц.

"Трамп пока не отдал официальный приказ о выводе 2 тыс. американских военных, находящихся в Сирии, не представил официальный график вывода, завив лишь о том, что они будут выведены сразу же после того, как будет уничтожен последний боевик ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). Однако Трамп сигнализировал своим советникам, что он хочет, чтобы все войска были выведены в течение шести месяцев", - сообщает АП.

В сообщении отмечается, что "президент дал понять, что его терпение иссякает" на совещании с главными советниками по вопросам безопасности во вторник.

"Совещание завершилось без определения жестких сроков вывода войск, советники теперь пытаются определить, что означат требование быстрого вывода для самого Трампа", - сообщают источники АП.

Агентство отмечает, что "в своей поспешности с выводом войск Трамп остался в одиночестве". Пентагон, госдепартамент и ЦРУ "крайне озабочены потенциальными последствиями вакуума власти в Сирии в случае вывода войск". Это озабоченность разделяют также Израиль, лидеры ряда арабских стран и партнеры по международной коалиции против ИГ.