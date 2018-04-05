За минувшие сутки боевики 39 раз нарушили "пасхальное перемирие" открывая огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки боевики 39 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, среди украинских военных пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов позиций наших защитников", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка". С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки. Также гранатометы НВФ применили в районе Водяного и Марьинки, вооружения БМП - вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие - по защитникам Широкино и Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополя, Гнутово и Невельского.

На луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Станицы Луганской, а также - станции Донец.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – подчеркнули в штабе АТО.