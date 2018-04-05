Осужденный в Крыму Балух не намерен прекращать голодовку, его состояние ухудшается

Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. Он не намерен останавливать протест, рассказала адвокат осужденного Ольга Динзе.

"Ему это (голодание – КР) тяжело дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", – цитирует слова адвоката сайт Крым.Реалии в среду вечером.

Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело В.Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

Осужденный украинский активист продолжает бессрочную голодовку.

Как сообщалось, 3 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о том, что с активистом Владимиром Балухом в изоляторе жестоко обращаются, кроме того, не обеспечивают его достаточным количеством питьевой воды.

"В дополнение к направленному мною письму в Ваш адрес от 29.03.2018 … относительно защиты прав гражданина Украины Владимира Балуха, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта 2018 года отказывается принимать пищу в знак протеста против обвинительного приговора, хочу обратить ваше внимание на следующее. Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе 2 апреля рассказала СМИ, что после рассмотрения апелляционной жалобы во время конвоирования к ее подзащитному применялось жестокое обращение", - говорится в письме Л.Денисовой, обнародованном на сайте омбудсмена.

Кроме того, по ее словам, адвокат указала на то, что в следственном изоляторе В.Балуху отказывают в предоставлении достаточного количества воды, что может значительно ухудшить его состояние, учитывая отказ от приема пищи.

"В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой проверить предоставленную информацию и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав Владимира Балуха. Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - сказано в письме.

Украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.