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03:37 05.04.2018

США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против российских олигархов в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, "санкции будут объявлены к концу этой недели".

Чиновник не сообщил, сколько именно российских бизнесменов могут попасть под американские санкции.

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Интерфакс-Украина
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