США могут до конца недели ввести санкции против российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против российских олигархов в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, "санкции будут объявлены к концу этой недели".

Чиновник не сообщил, сколько именно российских бизнесменов могут попасть под американские санкции.