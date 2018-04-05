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00:23 05.04.2018

Порошенко наградил сенатора США Портмана орденом "За заслуги"

Президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги", а также обсудил с ним ситуацию на Донбассе и ход реформ в Украине.

"Президент Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги" III степени", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

Отмечается, что высокую награду "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" П.Порошенко вручил Р.Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации президента.

Лидер Украины выразил благодарность за твердую двухпартийную поддержку Киева со стороны Сената США и активную и последовательную работу в этом направлении Сенатского украинского кокуса, сопредседателем которого является сенатор Р.Портман.

П.Порошенко отметил личные усилия Р.Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введение санкций в связи с агрессивными действиями России.

В сообщении подчеркивается, что во время встречи была обсуждена ситуация на Донбассе и решительно осуждены продолжающиеся нарушения со стороны вооруженных и контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

"Была подчеркнута необходимость сохранения санкционного давления на Россию с целью прекращения вооруженных провокаций и эскалации напряженности и обеспечения надлежащего исполнения минских договоренностей", – сказано в сообщении.

Вместе с тем П.Порошенко отметил важность продолжения скоординированных международных усилий с целью развертывания эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также уточняется, что отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта "Северный поток – 2".

"П.Порошенко и Р.Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ в Украине. Глава государства проинформировал американскую сторону о достигнутом прогрессе в этой сфере и запланированные дальнейшие шаги, в частности в контексте принятия Закона о национальной безопасности и продолжение борьбы с коррупцией", – говорится в сообщении.

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